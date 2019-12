Heißt das nächste Samsung Galaxy S20?

Nennt Samsung das nächste Galaxy-Smartphone S20? Weihnachten ist vorbei, aber die Gerüchteküche geht weiter. Statt das nächste Flaggschiff-Smartphone Galaxy S11 zu nennen, und so mit Apples iPhone 11 zu konkurrieren, überlegt Samsung einen anderen Namen zu verwenden.

Wie nennt Samsung sein nächstes Flaggschiff-Smartphone? Das Android-Gerät können tatsächlich Galaxy S20 heißen. Warum? Weil es prima zur Jahreszahl passte und damit ein Marketing-Kniff wäre.

Allerdings gibt es keine Hinweise seitens des Unternehmens. Lediglich ein „bekannterer“ Nutzer auf Twitter, der gerne Hinweise auf neue Samsung-Geräte streut, gab den Hinweis. Weil eben nächstes Jahr 2020 sei, würde die Zahl 20 gut zu einem neuen Anfang in der Zählung passen, so @Universelce.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.