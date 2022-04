19. April 2022

watchOS 8.6 Beta 2 von Apple veröffentlicht

Apple stellt Beta 2 von watchOS 8.6 für registrierte Entwickler:innen bereit. Das Update erscheint zwei Wochen nach Beta 1. Es trägt die Buildnummer 19T5557d.

Apple Watch Series 7 Aluminium in fünf Farben, Bild: Apple

Auch wenn es mit riesigen Schritten in Richtung WWDC 2022 geht, präpariert Apple zumindest noch ein weiteres Update für vorhandene Nutzer:innen. Derzeit im Test ist unter anderem watchOS 8.6. Bislang sind uns jedoch keine Hinweise untergekommen, die über die Neuerungen in dem Update Auskunft geben. Auch in Apples Release Notes gibt es dazu keine Informationen. Wir passen den Beitrag aber entsprechend an, sollten wir Neues erfahren.

Weitere Aktualisierungen

Am Abend stellte Apple daneben auch tvOS 15.5 Beta 2, macOS 12.4 Beta 2, sowie iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 2 zur Installation zur Verfügung.