17. November 2021

Apple Music App auf ausgewählten LG-Fernsehern

Apple stellt ab sofort eine eigene Apple Music App für ausgewählte LG-Fernseher zur Verfügung. Darüber informierte allerdings der TV-Hersteller, und zwar auf seinen Social-Media-Kanälen.

Apple Music auf LG Smart TVs, Bild: Hersteller

Wenn Ihr einen LG-Fernseher habt und gleichzeitig ein Apple-Music-Abo, dann könnt Ihr ab sofort auch auf euren TV-Geräten auf die Musik zugreifen. Darüber informierte LG auf Twitter.

Apple Music App herunterladen

Wie kommt Ihr an die App? Ihr findet sie ab sofort im „LG Content Store“ auf eurem Fernseher. Falls dieser so einen App-Shop nicht hat, habt Ihr vermutlich leider Pech. Als Voraussetzung erwähnt LG in der Pressemitteilung außerdem webOS 4.0 oder neuer.

Zu den Funktionen, die auf dem Fernseher unterstützt werden, zählt auch die Synchronisation und Live-Einblendung von Songtexten zum Mitsingen. Wenn man den Aussagen von Nutzer:innen glauben kann, dann bietet die App derzeit aber noch keinen Support für Dolby Atmos.

Auf den ersten Blick wirkt die App ähnlich wie Apples eigene Software für tvOS.