Zugriff auf mehr als 5000 Magazine und Tageszeitungen mit Readly

Der Sommer kämpft mit den Startlöchern und wir nehmen uns wieder mehr Zeit zum Lesen. Mit Readly und Macnotes bekommt Ihr deshalb nun die Möglichkeit 30 Tage lang kostenlos auf über 5.000 Magazine und Zeitschriften zuzugreifen, zum Teil auch Tageszeitungen. Das Angebot ist sofort kündbar und verpflichtet nicht zum Abo.

Readly auf dem iPad, Bild: Readly

Ihr könnt die Inhalte von Readly im Browser lesen, auf dem iPhone oder iPad in speziellen Apps. Nach der Testphase kostet das Abo 9,99 Euro und erlaubt das Teilen mit fünf Personen im Haushalt.

Online war gestern, offline ist überall

Die Apps erlauben Euch, die Inhalte vorab herunterzuladen und dann „offline“ zu lesen. Das macht besonders dann viel Sinn, wenn Ihr in Deutschland unterwegs seid und gerade mal wieder das Internet nicht zum Besten gehört, was das Land vorzuweisen hat.

Family-Sharing auch in Mode

Was am Angebot von Readly zusätzlich interessant ist: Ähnlich wie bei Apple, Amazon oder Google, gibt es ein Konzept des Teilens von Inhalten innerhalb einer Familie. Ihr könnt mit bis zu fünf Familienmitgliedern auf die Inhalte eines Abos zurückgreifen.

Lesen bildet, Favoritenliste fordert

Aber jetzt Butter bei die Fische. Denn ich bin selbst das beste Beispiel. Es nützt nichts, wenn Ihr Euch die Favoritenliste voll knallt, und das geht schneller als Ihr denkt. Denn das Angebot ist groß, viel zu groß eigentlich, dass man sich nicht fühlt wie in einem riesigen Kiosk, bei dem schon das Stöbern in ein neues Hobby ausartet.

Hilfreich ist da die Textsuche im ganzen Archiv. Das birgt Vorteile, vor allem wenn Ihr tatsächlich ein Hobby habt, das Euch umtreibt. Sei es Heimwerken, der Garten, Kochen, PC- und Videospiele und viele andere mehr. Wenn Ihr dann nämlich eine Idee habt, schmeißt Ihr einfach die Suche in Readly an und bekommt deutlich verlässlichere Ergebnisse als bei Google.

Umfangreiche Magazinauswahl

Im Bereich Technik gibt es beispielsweise folgende Magazine:

Computer BILD

Linux Magazin

CHIP

PC Welt

Macwelt

Digital Fernsehen

PC Magazin

Connect

Audio

HiFi Test

Im Bereich Wissenschaft gibt es folgende populärwissenschaftliche Magazine:

Spektrum der Wissenschaft

Bild der Wissenschaft

Sterne und Weltraum

Psychologie Heute

Welt der Wunder

National Geographic

Und im Bereich Computer- und Videospiele findet Ihr unter anderem:

GameStar

PC Games

PC Games Hardware

N-Zone

MacGamer

GamePro

Retro Gamer

Retro

In anderen Ressorts gibt es genauso viele Angebote.

Zeitungen ebenfalls enthalten

Es gibt darüber hinaus eine ausgewählte Zahl an deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitungen. Dies sind die B.Z., die Welt und die BILD-Zeitung, sowie deren Sonntagsausgaben.

Inhalte auch in anderen Sprachen

Interessant ist das Angebot von Readly auch für diejenigen unter Euch, die beispielsweise Englisch oder eine andere Sprache beherrschen. Denn auf Readly gibt es auch Magazine und Zeitungen in Englisch, Spanisch, Italienisch und dutzenden anderen Sprachen. Ihr wollt also das TIME Magazin lesen, oder den Guardian oder Independent? Mit Readly geht das.

Exklusives Angebot für Macnotes-Leser

Mit Macnotes bekommen alle unsere Leserinnen und Leser nun die Möglichkeit, Readly für 30 Tage kostenfrei zu testen.

Ihr müsst das Angebot nicht einmal abwarten, sondern könntet es schon am ersten Tag auch wieder kündigen und Euch so einfach 30 Tage Informationsschock bescheren. Den Gratismonat könnt Ihr einfach so mitnehmen.

Ihr erreicht das Angebot nur über Links von Readly-Partnern wie Macnotes.

An dieser Stelle möchten wir uns außerdem bei Readly für die Unterstützung von Macnotes bedanken.