Unc0ver: Jailbreak für iOS 13.5 und iPadOS 13.5 bald verfügbar

Geht es nach den Entwicklern des unc0ver-Jailbreak, können alle Nutzer ohne mit der Wimper zu zucken auf das neue iOS 13.5 und iPadOS 13.5 updaten, das Apple gestern veröffentlichte. Es gibt offenbar eine Sicherheitslücke im System, die es den Hackern erlaubt, Ihr Jailbreak-Tool entsprechend anzupassen.

Auf Twitter veröffentlichte das unc0ver-Team die frohe Kunde für Fans von Jailbreaks.

Auf auf der Homepage zum Jailbreak zeigt ein Statusbalken, dass die Veröffentlichung nicht mehr lange dauern kann. Denn offenbar werden nur noch finale Stabilitätstests durchgeführt.

Der Jailbreak allerdings, er soll auf tatsächlich allen Geräten funktionieren, also beispielsweise auch dem erst kürzlich veröffentlichten 2020er Modell des iPad Pro.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.

— unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020