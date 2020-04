Apple wechselt Beats-Manager: Oliver Schusser übernimmt

Statt Luke Wood kümmert sich in Zukunft Oliver Schusser bei Apple um die „Beats“-Hardwaregeschäfte. Eddy Cue informierte Mitarbeiter darüber in einer E-Mail. Offenbar war der Wechsel schon längere Zeit geplant. Den Zeitpunkt findet Apple angesichts der andauernden Coronavirus-Pandemie dennoch selbst unglücklich.

Schon 2019 soll Luke Wood auf Apple und Eddy Cue zugegangen sein. Er drückte den Wunsch aus, sich verändern zu wollen. Apple kommt dem Wunsch nach, benötigte aber ein wenig Vorlaufzeit.

„In the last year, Luke Wood told me about his desire to do something new. I appreciated the heads up so that it allowed us to plan for this transition.“ (Eddy Cue)