Von 5G zu HoloLens: Microsoft „wirbt“ Apples Rubén Caballero „ab“

Rubén Caballero leitete Apples Entwicklung des 5G-Modems. Nun arbeitet der Ingenieur für den Konkurrenten Microsoft an dessen Mixed-Reality-Headset HoloLens. Zwischendrin schloss er sich allerdings Keyssa an.

Künstler kauft man ein, Ingenieure wirbt man ab? So ähnlich darf man sich das Business im Silicon Valley vorstellen. Nicht zuletzt gibt es nicht so viele kreative Köpfe in leitenden Funktionen. Entsprechend verwundert es nicht, wenn am Ende neben dem Geld auch die Perspektive eine Rolle spielt. Allerdings warb Microsoft Rubén Caballero nicht von Apple ab, selbst wenn das manche Webseiten behaupten.

Microsoft lockt mit gemischter Realität

Als wären wir beim Fußball – Microsoft lockte Caballero mit der Champions League? Der Ingenieur darf nun an dem Mixed-Reality-Headset des Konzerns aus Redmond mitwirken. Die neue Berufsbezeichnung laut Caballeros LinkedIn-Profil lautet „Corporate Vice President Engineering – Hardware Design & Technology“.

Er kam verantwortete vorher bei Apple das 5G-Modem-Projekt des iPhone-Herstellers. Ein eher langweiliges Projekt?

14 Jahre bei Apple

Berücksichtigt man den Hintergrund Caballeros, soll er vermutlich für Microsoft die Kommunikationsmöglichkeiten des Headsets „optimieren“.

Er arbeitete 14 Jahre beim Konkurrenten aus Cupertino. Caballero verließ Apple allerdings bereits im April 2019. Seinerzeit stand Apple noch mit Qualcomm vor Gericht.

Ein halbes Jahr später verantwortete Caballero die Wireless-Ambitionen des Start-ups „Keyssa“. Von dort erst wechselt er zu Apple. Entsprechend aufgebauscht sind Meldungen in US-Medien, dass Microsoft den Ingenieur von Apple abgeworben habe.