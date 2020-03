Wegen Corona: YouTube drosselt weltweit

Die EU-Kommission bat Streaming-Anbieter, die Übertragungsqualität zu drosseln, um die Netzwerkinfrastruktur in Zeiten des Coronavirus nicht zu sehr zu belasten. Dem Wunsch kamen diverse Anbieter nach, darunter auch Netflix und Youtube. Doch die Google-Tochter plant laut Bloomberg die Qualität temporär weltweit einzuschränken.

Damit die eigene Webseite auch in Zeiten von COVID-19 den zusätzlichen Belastungen gewachsen ist, will YouTube die Streamingqualität in den kommenden Wochen weltweit reduzieren.

Google gab in einem Statement zu verstehen, dass sich die Welt keine Sorge um die Kapazitäten des Internets machen müsse. Man reagiere lediglich auf die wachsenden Sorgen der Regierungen.

„YouTube doesn’t believe the world will run out of internet bandwidth any time soon, but is taking a preemptive measure given growing concerns at the government level.“ (Google-Sprecher)