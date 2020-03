iOS 12.4.6 für ältere Geräte veröffentlicht

Wie in der Vergangenheit schon einige Male, veröffentlichte Apple im Gleichschritt mit einem Update für neue iOS-Geräte auch eines für ältere. Ab sofort steht nämlich auch iOS 12.4.6 zum Download bereit.

Ende Januar gab es zuletzt iOS 12.4.5 für ältere iOS-Geräte.

Sicherheitsupdate iOS 12.4.6

Apple bietet also nicht nur iOS 13.4 und iPadOS 13.4 an, sondern auch ein Update für Nutzer älterer Geräte. Die Aktualisierung dient in erster Linie dem Schutz vor Angriffen. Denn es wurden einige Sicherheitslücken gestopft.

Download-Links für iOS 12.4.6