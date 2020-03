USA und Europa: Apple beschafft Atemmasken für Corona-Krise

Apples Geschäftsführer Tim Cook meldete sich auf Twitter zu Wort. Apple-Mitarbeiter haben Millionen von Atemmasken aufgetrieben, um sie den medizinischen Helfern in der COVID-19-Pandemie in den USA und Europa zukommen zu lassen.

Der Apple-Chef bedankte sich gleichzeitig bei den „Helden an der Front“.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.