Google Translate jetzt mit Dunkelmodus auf iPhone und iPad

Google aktualisierte seine Translate-App für iOS. Nutzer mit iPhones und iPads und iOS 13 können nun den Dunkelmodus nutzen.

Mit dem Google Übersetzer, die wie Translate-App in Deutschland heißt, kann man in 103 unterschiedliche Sprachen übersetzen. Die App ist kostenlos.

Mit dem neuen Update auf Version 6.5.0 steht nun auch der Dunkelmodus zur Verfügung. Dieser ist an Apples systemweite Einstellungen gekoppelt. Ihr müsst also nicht separat eine Einstellung vornehmen. Wenn Ihr den Dark Mode in iOS eingestellt habt, funktioniert er auch in der App.

Google Übersetzer im App Store herunterladen.