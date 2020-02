Apple macht der Coronavirus doch zu schaffen

Apple schließt bis 9. Februar 2020 alle Apple Stores, Bürogebäude und Kontaktzentren in China. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen des momentan grassierenden Coronavirus.

Der Coronavirus sorgt in den Medien durchaus für teilweise panische Meldungen. Trotzdem ist es sinnvoll die allgemeine Entwicklung zu verfolgen. Auswirkungen der aktuellen Epidemie, die in der chinesischen Großstadt Wuhan ihren Ursprung genommen haben soll, lassen sich nämlich nicht abstreiten.

Gerade Apple traf nun eine folgenschwere Entscheidung, um auch die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schützen.

Folgenschwer deshalb, da die Situation rund um den Coronavirus gerade von den Börsianern absurd interpretiert wird. Die Gewinne von Apples Aktie nach den guten Geschäftszahlen zuletzt sind nämlich nun alle wieder fort. Die Meldung, Apple schlösse seine Geschäfte in China, sorgt für Aufruhr. Übermittelt hat sie Bloombergs Mark Gurman auf Twitter.

Zum Glück lässt sich das Unternehmen davon aber nicht beeinflussen:

„Our thoughts are with the people most immediately affected by the Coronavirus and with those working around the clock to study and contain it. Out of an abundance of caution and based on the latest advice from leading health experts, we’re closing all our corporate offices, stores and contact centers in mainland China through February 9. Apple’s online store in China remains open. We will continue to closely monitor the situation and we look forward to reopening our stores as soon as possible.“ (Apple)