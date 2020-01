Lithium-Sulfur-Batterien: Hält das iPhone bald 5 Tage?

Monash University stellt effiziente Lithium-Sulfur-Batterien vor. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Akku in der Größe für ein iPhone eine Batterielaufzeit von bis zu fünf Tagen verspricht. Akkus in der Größe für Elektroautos versprechen immerhin eine Reichweite von bald 1.000 Kilometer.

Smartphones fünf Tage ohne Aufladen

Ist das der Durchbruch? Wissenschaftler der Monash Universität in Australien stellen die Ergebnisse Ihrer Batterieforschung vor.

Prototypen der neuartigen Lithium-Schwefel-Batterien gibt es bereits. Sie wurden in Deutschland mit Hilfe des Fraunhofer Instituts gefertigt. Diese sind in der Lage ein Smartphone für fünf Tage lang mit Energie zu versorgen. Die Forschung an Lithium-Schwefel-Akkumulatoren läuft schon länger. Sie haben eine höhere Energiedichte gegenüber beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien.

Elektroautos mit bis zu 1.000 Kilometer Reichweite

Die Forscher meldeten den Herstellungsprozess zum Patent an.

Anfang 2020 will man in Australien die Forschung mit Elektroautos und Solarspeichern ausweiten. In der Theorie sollen Fahrzeuge mit Lithium-Sulfur-Akkus bis zu 1.000 Kilometer Reichweite erzielen können.

Lithium-Sulfur besser für die Umwelt

Doch noch etwas ist gut an den Lithium-Sulfur-Batterien. Sie sind, wenn man das so sagen kann, besser für die Umwelt und lassen sich außerdem sehr kosteneffizient produzieren. Für Industrie und Umwelt quasi eine Win-Win-Situation.

Batterie-Hersteller aus China und Europa jedenfalls meldeten bereits Interesse an, die Produktion der Lithium-Sulfur-Batterien hochzufahren.