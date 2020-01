Vorsicht: Xiaomi-Überwachungskameras streamen Videos an fremde Google-Kameras

Xiaomi-Kameras mit schwerem Bug. Nutzer von Googles Nest Hub Videobildschirm staunten nicht schlecht. Sie konnten Videos wildfremder Leute darauf anschauen. Ein Fehler im System der Xiaomi-Kameras verteilt die Videos auf den Google-Geräten.

Ein Reddit-Nutzer machte die Öffentlichkeit darauf aufmerksam. Das Szenario ist dabei Folgendes: Einige Xiaomi-Kameras lassen sich mit dem Nest Hub von Google verbinden. Der Nutzer hat selbst auch eine Xiaomi-Kamera. Doch auf seinem Nest Hub tauchten Videosignale fremder Kameras auf. Ein Privatsphäre-Gau.

Google ist das Problem bereits bekannt. Das Unternehmen ließ in einem Statement gegenüber Android Police wissen, dass es über das Problem Bescheid wisse. Es handele sich aber nicht um einen Fehler im Google-System, stattdessen einen Bug in der Integration wie Xiaomi sie durchführt.

„We’re aware of the issue and are in contact with Xiaomi to work on a fix. In the meantime, we’re disabling Xiaomi integrations on our devices.“ (Google)