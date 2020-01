Woah: DELL kopiert das iPhone auf seinen Windows-Laptops

Dell spiegelt iPhone auf Windows-Laptops. Der US-Computerhersteller Dell arbeitet an einer Neuigkeit. Schon bald sollen Nutzer der Software Mobile Connect, die auf einigen Laptops des Anbieter läuft, das iPhone synchronisieren können.

Mobile Connect soll sogar den Inhalt des iPhones auf dem Display des Windows-Rechners spiegeln können. Nutzer können demnächst dann per Drag-and-Drop Dateien vom Apple-Smartphone auf das Windows-Gerät speichern. Das berichtet Dell in einer Pressemeldung.

Schon jetzt und sogar seit 2018 können vor allem Android-Nutzer eine ganze Reihe von interessanten Funktionen nutzen. Dell hat verstanden, dass Laptop-Besitzer gerne eine engere Verknüpfung mit dem eigenen Smartphone suchen.

Apple selbst bietet ein Ökosystem an, das die Synchronisierung von Dateien, Terminen und Nachrichten über alle Geräte hinweg erlaubt. Während das mit iPhones und Macs funktioniert, sind Windows-Nutzer mit iPhone außen vor.

Dell kündigte nun an, im Frühjahr 2020 die Mobile Connect Software auch für iOS veröffentlichen zu wollen.

„This spring Dell Mobile Connect will expand its wireless transfer and app mirroring capabilities beyond Android phones and bring these functions to iOS phone users.“ (Dell)