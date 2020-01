Spielehimmel? Media Markt mit 3 für 49 oder 3 für 79

Media Markt bietet aktuell eine Sparaktion für Videospieler an. Ihr erhaltet wahlweise drei Videospiele für 49 Euro oder drei Spiele für 79 Euro. Die Aktion ist auch in den Ladengeschäften gültig. Wer also vor Ort ist, könnte sich umgucken.

Ihr habt zu Weihnachten eine neue Spielekonsole bekommen? Oder habt Ihr noch Weihnachtsgeld übrig? Dann kommt die Aktion von Media Markt wie gerufen. Denn nun gibt es keine Ausrede mehr, um das Geld „sinnvoll“ anzulegen. Denn sind wir ehrlich: Kann man jemals genug Videospiele haben?

Zum Angebot: 3 für 49 bei Media Markt.

Angebot begrenzt, Plattformen fast beliebig

Die Zahl der Spiele, die in den jeweiligen Paketen enthalten sind, ist begrenzt. Es gibt aber hier und da ganz brauchbare Preise. Zum Beispiel bekommt Ihr so Rage 2 als Teil des 3-für-49-Pakets für gut 16,30 Euro.

Es gibt Spiele für Windows PC, PlayStation 4, Xbox One oder die Nintendo Switch.

Zum Angebot: 3 für 79 bei Media Markt.