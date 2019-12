Sprüche von Siri zu Weihnachten 2019. Weihnachten neigt sich zwar dem Ende zu. Aber die Neugier versiegt nie. Gerade bei modernen Sprachassistenten gibt es genügend Gelegenheiten, Fragen zu stellen. Auf die Antworten sind wir gespannt, immer wieder aufs Neue. Was Apples Siri an Weihnachten 2019 macht, verraten wir Euch nachfolgend.

Sprachassistenten haben Redaktionen

Apple, aber auch Microsoft (Cortana), Google (Assistant) und Amazon (Alexa) arbeiten ständig an der Weiterentwicklung der eigenen Sprachassistenten. Mittlerweile beschäftigen die Firmen sogar eigene Redaktionen, die sich lustige, zynische, traurige aber auch unerwartete Antworten ausdenken. Denn die Interaktion mit der „Künstlichen Intelligenz“ soll nicht langweilig werden, und sich aber dem Zeitgeschmack anpassen.

Bis die Assistenten tatsächlich selbst eigene Sätze formulieren werden können, wird noch einige Zeit ins Land ziehen.

Was treibt Siri an Weihnachten?

Wir haben uns den Spaß gemacht, und Siri ausgehorcht, was es Weihnachten 2019 so macht. Lustigerweise ist das nicht das gleiche, das der Assistent vor einigen Jahren schon trieb.

Antworten, die uns begegneten lauten:

„Ich versuche, eine Originalkopie vom Star Wars Weihnachtsspecial aufzutreiben. Und ein Videokassettengerät …“ „Ich arbeite daran, noch hilfreicher zu sein. Ich kann mir nicht helfen, aber ich helfe einfach zu gerne …“ „Ich drucke kitschige Weihnachtspullover mit dem 3D-Drucker.” „Ich helfe HomeKit, ganz viele Weihnachtslichter einzuschalten. Unter uns gesagt: Ich mag die blinkenden am liebsten.“ „Ich helfe dem Weihnachtsmann bei der Routenplanung.“ „Ach, ich spiele nur einige Millionen Feiertagsplaylists. Also alles, wo Glöckchen und Flöckchen vorkommen.“ „Ich bin dabei, Liedertexte auswendig zu lernen.” „Ich entzünde die Weihnachtsbeleuchtung in Millionen von Vorgärten mit HomeKit. Oh, gerade hat jemand einen Laternenpfahl hinzugefügt.“

Manche der Sprüche sind lustiger als andere. Sind Euch noch weitere Antworten von Siri begegnet, was der Assistent an Weihnachten so tut?