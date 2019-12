Neuauflage kommt im Januar 2020: WarCraft III: Reforged terminiert

WarCraft III: Reforged ab 28 Januar 2020 für Mac und PC. Blizzard gab nun den Veröffentlichungstermin für die Neuauflage seines Strategiespiels bekannt. Gleichzeitig musste der Entwickler sich dafür entschuldigen, dass er es 2019 doch nicht mehr geschafft hat.

Denn nach der Ankündigung von WarCraft III: Reforged hieß es eine ganze Weile, das Spiel käme „irgendwann 2019“. Doch das ist nun vergeben und vergessen.

WCIII: Reforged ab 28. Januar

In den USA startet das Spiel tatsächlich am 28. Januar. Einen Tag später wird WarCraft III im neuen Gewand dann auch in Europa herausgegeben.

Der Beiname „Reforged“ (engl. für neu geschmiedet) verrät bereits, worum es gehen könnte. Das neue Game erhält nämlich eine Frischzellenkur. Neben dem Basis-Spiel ist auch das Add-on „Frozen Throne“ enthalten. Zusammen bekommt Ihr mehr als 60 Missionen spendiert. Blizzard überarbeitete aber vornehmlich die Grafik und die Vertonung des Strategie-Klassikers.

Reforged schon jetzt vorbestellen

Vorbestellungen für das Spiel akzeptiert Blizzard übrigens schon jetzt. Dabei stehen eine normale Variante und zusätzlich eine spezielle „Spoils of War“-Edition zur Wahl. Der Preis unterscheidet sich geringfügig.

Die Sonderausgabe enthält zusätzliche Skins und Extras, auch für weitere Spiele des Anbieters. Dies sind:

Third War Kartenhintergrund für Hearthstone,

der Meat Wagon Mount für World of Warcraft,

die legendären Helden Jaina, Thrall, Anub’arak und Tyrande für Heroes of the Storm,

ein Haustier für Diablo III,

ein StarCraft II Konsolen-Skin

und außerdem dem Spoils of War Konsolen-Skin für StarCraft: Remastered.

Arbeitet Blizzard an WarCraft IV?

Blizzard veröffentlichte zuletzt auch Neuauflagen anderer Spiele und weitere „Frischzellenkuren“. Diablo und StarCraft sahen in den letzten Jahren außerdem umfangreiche neue Episoden.

Vielleicht möchte Blizzard ja das Interesse der Nutzer abfragen und testet mit WarCraft III: Reforged eventuell, ob sich eine komplette Neuentwicklung, also ein WarCraft IV lohnen würde.

Was denkt Ihr dazu? Lasst es uns wissen.