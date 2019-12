Für Anime-Fans mit US-Account: Studio Ghibli Filme bei iTunes

Erstmals Studio Ghibli Filme bei iTunes. Für echte Anime-Fans gibt es derzeit ein Schmankerl im US-iTunes-Store oder zum Beispiel im österreichischen Store, nicht aber in Deutschland. Denn dort bekommt Ihr erstmals ein Paket mit sechs Filmen des japanischen Zeichentrickfilmstudios angeboten.

Es handelt sich dabei um folgende Filme:

Kiki’s Delivery Service (1989),

Princess Mononoke (1997),

My Neighbor Totoro (1998),

Spirited Away (2001),

Howl‘s Moving Castle (2004)

und Ponyo (2008).

Nur im US-Store erhältlich?

Momentan ist das Filmpaket unter anderem im US-iTunes-Store erhältlich. Möglicherweise ist dies aber ein Fingerzeig, dass sich das in Zukunft ändert. Bei Stichproben fanden wir heraus, dass das Paket weder in Deutschland, noch in Großbritannien verfügbar ist. Aber unsere Freunde aus Österreich können das Paket wohl ebenfalls kaufen.

Kennt Ihr weitere Stores, in denen das Filmpaket erhältlich ist? Lasst es uns wissen.