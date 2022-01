11. Januar 2022

Beats Fit Pro ab 24. Januar in DACH?

Apple hat das Angebot seines Onlineshops überarbeitet. Darin finden sich nun auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen anderen zusätzlichen Ländern die neuen Beats Fit Pro Kopfhörer gelistet. Bestellen wird man sie voraussichtlich aber erst ab dem 24. Januar können.

Beats Fit Pro in Ladeschale

Derzeit lautet der Text auf der Produktseite zu den Beats Fit Pro im Apple Store noch „Lieferung: Derzeit nicht verfügbar“. Doch das soll sich bald ändern. Noch in diesem Monat, genauer am 24. Januar 2022, soll Apple die Kopfhörer auch hierzulande anbieten. In Japan sollen sie indes ab 28. Januar zu haben sein.

Im November präsentierte das Unternehmen die Kopfhörer in den USA, seit Dezember gibt es sie auch in China zu kaufen.

Am Montag begannen erste Twitter-Accounts von Beats By Dre Hinweise zu veröffentlichen, dass etwas Neues auf dem Weg sei.

Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über eine Reihe von Silikon-Stöpseln in unterschiedlichen Größen, um sie an unterschiedliche Ohrlöcher anzupassen. Ansonsten bieten Sie eine Schutzhülle zum Aufladen, aktive Geräuschunterdrückung, einen H1-Chip für schnellere Konnektivität und Support für „Hey Siri“. Wie zuletzt bei vielen Kopfhörern Apples bieten auch diese Unterstützung für 3D-Audio und das Nachvollziehen von Kopfbewegungen durch integrierte Sensoren.

Ebenso bieten die Beats Fit Pro kleine flexible Flügelchen (Wingtips), die man leicht biegen kann, und die für besseren Halt in der Ohrmuschel sorgen sollen. Nicht zuletzt tragen die Kopfhörer den Anwendungszweck im Namen. Sie sind für Nutzer:innen gedacht, die Sport treiben. Sie haben eine IPX4-Zertifizierung und sollen Schutz vor Schweiß und Wasser bieten.

Mit einer Batterieladung kann man die Beats Fit Pro sechs Stunden nutzen. Das Ladecase bietet genügend Kapazität, um die Kopfhörer insgesamt für 24 Stunden zu betreiben. Man kann die Kopfhörer über die „Wo ist?“-App wiederfinden, falls man sie verlegt oder verloren hat.

Preise für DACH

In Deutschland und Österreich werden die Beats Fit Pro demnach für 229,95 Euro angeboten. Schweizer:innen zahlen 219,99 Schweizer Franken. Es gibt die Kopfhörer in den vier Farben: Sage Gray, Stone Purple, Beats White und Beats Black.

Noch nicht fürs Web gedacht?

Wer sich unter anderem die Fußnoten auf der Webseite ansieht, der stellt fest, dass einige inhaltlich nicht zu den Nummern im Fließtext passen. Außerdem sind einige der Fußnoten mit jeweils identischem Text ausgestattet. Auch scheint die Übersetzung noch unvollständig, da Apple beispielsweise für die Farbbezeichnungen landessprachliche Übersetzungen nutzt. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Webseiten eigentlich noch nicht online zu finden sein sollten.