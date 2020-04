Apple kauft Wetter-App Dark Sky, schaltet Android-Version ab

Apple ging bei Plessey leer aus. Doch heute informierte der Entwickler der Wetter-App Dark Sky, The Dark Sky Company, alle Nutzer über den Blog, dass Apple die App und dessen API gekauft hat.

Man habe die Welt mit den besten Wetter-Informationen versorgen wollen. Dabei wollte man die Privatsphäre der Nutzer immer achten. Genau das, so argumentiert der Entwickler, könne man nun unter Apples Fahne noch besser.

iOS-App bleibt vorerst

Die iOS-App gibt es bislang in Deutschland nicht. Doch in den USA freuen sich Nutzer über die „akurateste Wettervorhersage in ihrer Region“. Laut App Store Info würde man minutengenau erfahren können, wann es an dem Ort, an dem man sich gerade befindet, anfinge zu regnen und auch wieder aufhöre.

Die iOS-App kostet 3,99 US-Dollar und wird laut Entwickler weiterhin angeboten. Im App Store wird bereits Apple als Distributor angegeben.

Android, WearOS und API werden abgeschaltet

Weniger Glück haben Android- und Wear-OS-Nutzer. Denn die können die App bald schon nicht mehr herunterladen. Außerdem endet der Wetterservice für vorhandene Käufer der App zum 1. Juli 2020.

Die Webseite werde auch bis zu diesem Stichtag normal funktionieren. Doch danach werden viele Funktionen deaktiviert. Die Webseite bliebe aber online, auch um den Betrieb der iOS-App und der API dahinter zu garantieren.

Nutzer, die auf die API von Dark Sky zugriffen, um damit eventuell eigene Anwendungen zu füttern, schauen ebenfalls in eine düstere Zukunft. Denn der Entwickler informiert, die API zum Ende des kommenden Jahres 2021 abschalten zu wollen.

Sehr gut möglich, dass Apple mit der Technologie hinter der App irgendwann seine eigene Wettervorhersage aufwerten wird.