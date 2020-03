Verkaufsschlager aus Cupertino: Lohnt das iPhone 11?

Beim iPhone 11 handelt es sich auch 2020 um das Apple-Gerät für den Massenmarkt. 2019 konnte es sich bereits als Verkaufsschlager neben dem iPhone XR etablieren. Deutlich günstiger als die Modelle 11 Pro und 11 Pro Max soll sich das Smartphone vor allem hinsichtlich der Kamera-Qualitäten von der Android-Konkurrenz abheben. Kann das iPhone 11 hier wirklich überzeugen? Diese und andere Fragen klären wir im Folgenden!

Design und Kamera

Apple blieb dem Designs weitgehend treu. Die als “Notch” bezeichnete Aussparung über dem Display beherbergt eine Kamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln, sowie diverse Sensoren. Die sorgen für eine schnelle und sichere Gesichtsentsperrung. Das Apple-Smartphone ist in insgesamt sechs Farben erhältlich. Doch die Glasrückseite kommt am Ende nicht nur Apple-Usern bekannt vor. Das Gerät erinnert stark an einen der iPhone-Vorgänger.

Einzig die Anordnung und Position der Doppel-Kamera mit ebenfalls jeweils 12 MP Auflösung änderte Apple gegenüber den Vorläufern. Eine der beiden Linsen nimmt Fotos und Videos übrigens mit einem Ultraweitwinkelobjektiv auf. Bei dem anderen Objektiv handelt es sich um eine konventionelle Weitwinkelkamera. Dass Glas auf der Rückseite verwendet wird, gefällt mir persönlich eigentlich weniger, ist aber ein Zugeständnis, damit das iPhone 11 besser kabellos geladen werden kann.

Bildqualität meist prima

Aber wie ist es nun um die Qualität der Bilder bestellt? Solange die Lichtverhältnisse günstig sind, gelingen mir mit dem iPhone 11 hervorragende Ergebnisse. Dasselbe gilt für die Ultraweitwinkelkamera, deren Winkel übrigens 120° beträgt. Sichtbare Qualitätsverluste erkenne ich allerdings, sobald hineingezoomt wird.

Anders als bei vielen Modellen aus dem Android-Bereich und dem iPhone 11 Pro gibt es für den Telebereich keine eigene Optik. Apple setzt auf digitalen Zoom. Dies bringt mich gleich zu einem spannenden Thema: Wie schlägt sich das iPhone 11 im Vergleich zur Konkurrenz in Form eines Samsung Galaxy S10 oder Huawei P30 Pro? Insbesondere Letzteres wurde lange Zeit als Kamera-König gehandelt. Diese Position behält es im Vergleich mit dem iPhone 11 auch. Denn abgesehen vom optischen Zoom überzeugt das P30 Pro durch einen natürlicheren Bokeh-Effekt für Portraitaufnahmen, sowie einen bisher unerreichten Nachtmodus. So ehrlich darf man sein. Der Vergleich zum Galaxy S10 ist hingegen weniger eindeutig. Es ist wohl mehr eine Geschmacksfrage, welche Ergebnisse einen mehr überzeugen.

Hardware und Performance

Man kann über das Design und die Kamera-Qualitäten des iPhone 11 streiten. Doch die Leistung ist unangreifbar. Der verbaute Apple A13 Bionic-Prozessor ist der aktuell schnellste SoC auf dem Smartphone-Markt. Die pure Geschwindigkeit wird ein wenig mit Animationen z. B. beim App-Wechsel kaschiert, was eigentlich nicht sein müsste. Dafür ist die Geschwindigkeit in jeder Situation konsistent und wird es auch für einige Jahre bleiben.

Der verbaute 3046 mAh-Akku ist hingegen verbesserungswürdig: Bei gemischter Nutzung kam ich durch den Tag. Mehr war allerdings nicht möglich. Das können viele andere Geräte besser, übrigens auch das iPhone 11 Pro Max. Vollkommen ausreichend sind hingegen die 4 GB RAM. Auch mit den mindestens 64 GB Massenspeicher dürften die meisten Nutzer problemlos zurechtkommen.

Bedienung

Eines der stärksten Argumente für ein iPhone ist die Bedienung: iOS ist in der Version 13 ausgereift wie nie. Die Performance ist hoch. Das ist neben einigen Verbesserungen am Betriebssystem wohl auch auf die schnelle Hardware zurückzuführen. Außerdem wurde ein systemweiter Dunkelmodus eingeführt, der insbesondere in dunkler Umgebung die Augen schont. Ein weiteres Plus liegt bekanntermaßen darin, dass Apple seine Geräte immer über einen langen Zeitraum mit Updates versorgt und Sicherheitslücken zuverlässig schließt.

Was mir weniger gut gefällt ist die Tatsache, dass die Konfigurationsmöglichkeiten doch sehr eingeschränkt sind. Ein anderer Launcher mit gänzlich anderer Bedienung und Optik lässt sich nicht installieren.

Fazit

Das iPhone 11 überzeugt durch eine seine Leistung, Verarbeitung und eine tolle Kamera. Typisch für eine Apple-Produkt ist allerdings auch der üppige Preis, der für gewöhnlich über einen langen Zeitraum stabil bleibt.

Ein weiterer Vorteil des Geräts: Selbst wenn Apple wieder neue Modelle präsentiert, wird das iPhone 11 noch lange Zeit mit Updates versorgt.