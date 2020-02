Apples Mac Pro hat ein Rad ab

Die 480 Euro teuren Rollen, die man als Zubehör für den Mac Pro kaufen kann, machen Ihrem Namen alle Ehre. Doch sollten Nutzer den Mac Pro nur auf Untergründe stellen, die in Waage sind. Ansonsten laufen sie Gefahr, dass der Computer sich selbständig macht.

Erst warteten viele Fans lange auf ein Upgrade des Mac Pro von Apple. Das Gerät im „Mülleimerdesign“ stieß irgendwann an seine Grenzen. Vor allem die GPU konnte man irgendwann nicht mehr zu mehr Leistung bewegen, ohne mit thermalen Problemen zu kämpfen.

Dann gab es viel Grund zur Freude, als Apple den neuen Mac Pro vorstellte. Manche freuten sich über die schiere Leistung, manche fanden aber andere Gründe, um zu schmunzeln. Sei es das Käsereibe-Design oder der Monitorständer für über 1.000 Euro. Nun gibt es einen neuen Grund, schadenfroh zu sein, wenn man möchte.

Nun gibt es neuen Grund zur Schadenfreude. Denn auf dem Schreibtisch hat der Mac Pro mit Rollen nichts zu suchen, es sei denn er darf gerne mal herunterfallen. Auch auf glatten Böden, die nicht in Waage sind, weil der Estrich darunter nicht richtig verlegt wurde, sollte man das Gerät nicht aufstellen.

Apple hat nicht mit schiefen Böden gerechnet, auch nicht, dass jemand auf die Idee kommen könnte, das Gerät „mit“ Rollen auf den Schreibtisch zu stellen. Letzteres ist zugegeben etwas merkwürdig, aber nicht verwerflich. Wie es ausschaut, wenn das Gerät auf schiefen Böden zum Rollen ansetzt, zeigte vor kurzem nun YouTuber Marques Brownlee alias MKBHD.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC