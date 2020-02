Dragon Quest of the Stars kommt nach Europa und in die USA

Square Enix veröffentlicht Dragon Quest of the Stars nun auch in den App Stores hierzulande. Das Unternehmen veröffentlichte das Free-to-play-RPG bereits im Jahr 2015 in Japan. 20 Millionen Downloads später ist offenbar die Entscheidung für eine weltweite Verbreitung auf iOS und Android gereift.

Das Rollenspiel basiert auf dem klassischen Franchise. Allerdings präsentiert „Dragon Quest of the Stars“ ein neues Abenteuer. Denn viele der übrigen Dragon-Quest-Spiele sind meist Portierungen älterer Games aus den 1980ern und 1990ern gewesen.

Während das Spiel zunächst kostenlos ist, könnt Ihr in einem Shop In-Game-Währung und Ausrüstung kaufen.