Was plant Apple in diesem Gebäude?

Apple mietet sich in der Nähe des Apple Park nun komplett in das „Dreiecksgebäude“ ein. Am Haus selbst unternimmt der Konzern bereits umfassende Renovierungsarbeiten. Unklar ist, was der iPhone-Hersteller dort in Zukunft plant.

Das Haus an der Adresse 5300 Stevens Creek Boulevard nennt man gemeinhin Dreiecksgebäude (engl. Triangle Building). Man nennt es wegen seiner Form so.

Apple kennt die Adresse

Lokalmedien berichten nun, dass Apple sich in alle sechs Etagen des Gebäudes einmietet. Vor Ort seien bereits umfangreiche Renovierungsarbeiten im Gange.

Aus Unterlagen geht hervor, dass Apple erstmals 2012 Teile des Gebäudes mietete. Doch dem Bericht zufolge nutzte Apple die Büroräume zwischen damals und heute nicht dauerhaft.

In der gleichen Straße mietete Apple schon vergangenes Jahre zwei Gebäude an. Außerdem verfügt die Firma über weitere Büroräume in der Umgebung des Apple Park.