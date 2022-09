25. September 2022

Die besten Apps zur digitalen Zeiterfassung

Warum sollten Sie eine Zeiterfassungs-App verwenden?

WorkingHours-App

ManicTime-App

Stechuhr X

Fazit

In der heutigen Zeit ist die digitale Zeiterfassung einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, den Kostendruck zu reduzieren. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Softwarelösungen für die Digitalisierung von Aufzeichnungen, dass man als Arbeitgeber:in oder Auftraggeber:in schnell den Überblick verliert. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die besten Zeiterfassungs-Apps für iOS und CO. zur digitalen Zeiterfassung.Um Ihr Unternehmen besser zu organisieren und effizienter zu machen, müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Zeit verbringen. Eine Zeiterfassungs-App kann Ihnen helfen zu verstehen, wo Sie Ihre Zeit verbringen und welche Aufgaben am wichtigsten sind. Mit einer Zeiterfassungs-App können Sie leicht feststellen, ob Sie Ihre Fristen einhalten, Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren und sehen, wie viel Zeit jedes Projekt oder jeder Kunde in Anspruch nimmt. Sie hilft Ihnen zu erkennen, wo Sie effizienter und produktiver arbeiten und letztlich Zeit sparen können. Und nicht nur das: Sie können auch genauere Budgets auf der Grundlage der Zeit erstellen, die Sie für verschiedene Aufgaben aufwenden. WorkingHours ist eine der beliebtesten Zeiterfassungslösungen für Freiberufler und kleine Unternehmen. Sie bietet eine einfache und schnelle Zeiterfassung in jeder Situation. Die App kann von einem Computer, Laptop oder sogar von einem Smartphone aus genutzt werden. Ferner ist WorkingHours sowohl für Android als auch für iOS -Geräte verfügbar. Mit WorkingHours haben Sie die Möglichkeit einfach die Zeiterfassung mit nur einem Klick zu starten oder zu stoppen. Da es üblich ist, an mehreren Tätigkeiten gleichzeitig zu arbeiten, können Sie alle dazugehörigen Aufgaben unter Aufgaben speichern. Überdies können Sie die Arbeit problemlos unterbrechen und wieder aufnehmen. Sie können die aufgezeichneten Zeiten ändern, wenn Sie die Arbeit zu früh beenden. ManicTime ist eine Alternative, mit der Sie Ihre Zeit erfassen, Berichte anzeigen und Daten exportieren können. Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, die Zeit manuell oder mit einem Timer zu erfassen. ManicTime lässt sich auch in verschiedene Projektmanagement- und Rechnungssoftwarelösungen integrieren, sodass Sie die Zeit automatisch erfassen und Berichte erstellen können. Die Software erkennt, wenn der PC zehn Minuten lang nicht benutzt, oder der Bildschirmschoner eingeschaltet wird. Dies kann in den Einstellungen bequem angepasst werden. Stechuhr X ist einfach und leicht zu bedienen. Mit Stechuhr X können Sie die Zeit von Ihrem Smartphone, Computer oder sogar einem Tablet aus erfassen. Sie hilft Ihnen, bei Ihrer Arbeit den Überblick zu behalten und Ablenkungen zu vermeiden. Die App lässt sich mit verschiedenen Rechnungsstellungslösungen integrieren und fügt automatisch Ihre Zeiteinträge hinzu, wenn Sie die Zeit erfassen. Stechuhr X hat auch eine Web-App, auf die man von einem Computer aus zugreifen kann. Die App ist einfach und leicht zu bedienen. Sie müssen Ihre Pausen manuell aufzeichnen. Die gespeicherten Zeiten können später bearbeitet werden. Auf Wunsch kann die App auch eine CSV-Datei mit den erfassten Arbeitszeiten exportieren.Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich und es ist wichtig für Unternehmen, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Unabhängig davon, ob Sie aus der Ferne, nach einem flexiblen Zeitplan oder in einem Büro arbeiten, kann Ihnen die Zeiterfassung dabei helfen, einen besseren Überblick über Ihre Zeiteinteilung zu bekommen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Die Verwendung einer App zur Zeiterfassung ist ein effizienter Weg, um Daten zu sammeln und organisiert zu bleiben. Es kann Ihnen auch helfen, Ihre Fristen einzuhalten und abrechenbare Stunden leichter zu erfassen.