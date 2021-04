Zattoo pflanzt Bäume für Gratis-Abos

Bäume pflanzen zum Earth Day, Bild: geralt (CC0)

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das sich einfallen lässt, Bäume zu pflanzen. Am 22. April ist wieder „Earth Day“ oder Tag der Erde. Anlässlich dieses Gedenktags möchte Zattoo Aufmerksamkeit für sein Streamingangebot erzeugen und nutzt die Gunst der Stunde. Für jedes abgeschlossene Gratis-Abo (Ultimate und Premium) pflanzt das Unternehmen einen Baum.

Wer von Euch in der Zeit vom 19. April bis 25. April einen Gratismonat Zattoo abonniert, der sorgt mit dafür, dass das Projekt „Plant for the Planet“ Unterstützung bekommt.

Jetzt Abo abschließen und Baum pflanzen.

Wenn Ihr Euch ohnehin mit dem Gedanken tragt, Zattoo einmal auszuprobieren, oder sogar dauerhaft zu nutzen, dann ist das eine honorige Marketingaktion.

Das Premium-Angebot kostet sonst 9,99 Euro und umfasst 115 TV-Sender, davon 95 in HD. Man kann es auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen.

Das Ultimate-Abo kostet 13,99 Euro pro Monat und umfasst ebenfalls 115 Sender, davon allerdings 47 in Full-HD und weitere 48 in HD. Ihr könnt bis zu vier gleichzeitige Streams nutzen und der Anbieter erlaubt Euch sogar 100 Aufnahmen zu machen.