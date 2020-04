Verkauft Apples Recycling-Partner Apple-Watch-Prototypen?Tech

Wenn es stimmt, was Sammler Giulio Zompetti behauptet, dann haben sowohl er als auch ein Recycling-Unternehmen ein Problem mit Apple. Denn der 27-Jährige aus Norditalien will gleich mehrere Prototypen von Apple Watches bei einem Entsorgungsunternehmen gekauft haben. Die will er reparieren und dann für „tausende Dollar“ verkaufen.

Vermutlich wird aber der Verkauf dieser „Apple Watch“-Prototypen auf eBay nicht stattfinden. Denn ein öffentliches Angebot solcher Gegenstände wurde wahlweise von der Plattform oder Apple selbst schnell unterbunden.

Zompetti behauptet, er habe die Prototypen bei einem Entsorgungsunternehmen gekauft. Das ist offenbar Partner für Apples weltweite Recycling-Bemühungen. Die Frage ist, warum das Unternehmen derlei Dinge überhaupt zum Kauf anbietet. Es müsste eigentlich in Apples Sinne sein, dass diese Prototypen entweder in einem (eigenen) Museum konserviert, oder aber vernichtet würden.

Entsprechend könnte es nach den aktuellen Medienberichten Konsequenzen für den Entsorgungsbetrieb geben, wenn Apple in der Lage ist, die Geräte zurückzuverfolgen.

Im Netz heißt es überall, bei Giulio Zompetti handle es sich um einen Sammler. Er selbst bezeichnet sich ebenfalls als solchen, verfügt auch über andere Apple-Prototypen, wie er schon im Januar auf Twitter schrieb.

This is a thread on what we know about Apple’s prototyping and development process of manufactured products.



1/ All info here could be incomplete/wrong/outdated. I may (or may not) update this thread in future if I have enough things to share 😁#AppleInternal #AppleCollection pic.twitter.com/G5Pk1v9rT4